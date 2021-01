Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiter etwas tiefer

Leitindex zuletzt 0,27 Prozent im Minus - Schwache Bankaktien belasten - AT&S-Titel setzen Höhenflug fort

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter etwas tiefer tendiert. Der österreichische Leitindex ATX notierte zuletzt 0,27 Prozent im Minus und stand damit bei 2.784,94 Punkten.

Im bisherigen Tagesverlauf hat er sich in einer Bandbreite zwischen 2.778,40 und 2.803,87 Zählern bewegt, lag im Tief also 0,50 Prozent im Minus und in der Spitze 0,41 Prozent im Plus. Die europäischen Leitbörsen tendierten am Nachmittag mehrheitlich ebenfalls im Minus.

An den marktbestimmenden Themen hat sich international wie auch in Wien nach dem Jahreswechsel wenig geändert. "Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar unter Verweis auf die weiter die Schlagzeilen dominierende Coronakrise. Für Verunsicherung sorgen mutierte Formen des Virus in Großbritannien und Südafrika, aber auch die Aussicht auf einen verlängerten Lockdown in Deutschland.

Verstärkt richtet sich der Blick an den Finanzmärkten außerdem auf die weitere politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im Bundesstaat Georgia entscheiden bei zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

Am Vormittag veröffentlichte Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflussten das Marktgeschehen kaum. Während sich das Geldmengenwachstum im November weiter beschleunigte, wuchs die Kreditvergabe an den Staat erneut kräftig. Später Nachmittag stehen in den USA noch Stimmungsdaten aus der Industrie für Dezember am Programm.

Bei den Einzelwerten setzte die zuletzt bereits sehr starke AT&S-Aktie ihren Höhenflug fort und stieg als stärkster ATX-Wert um weitere 3,94 Prozent. Unter den Schwergewichten waren vor allem OMV (plus 1,89 Prozent) und Wienerberger (plus 0,84 Prozent) gesucht.

Im gesamten prime-market-Segment der Wiener Börse verzeichneten KapschTrafficCom mit einem Plus von 4,17 Prozent den stärksten Zugewinn. Die Titel des Anbieters von Mautsystemen hatten bereits am Vortag die Kursliste angeführt. Sie waren mit einem satten Plus von knapp zehn Prozent aus dem Handel gegangen.

Belastend für den ATX wirkten dagegen die Abschläge der Bankaktien BAWAG (minus 3,30 Prozent), Erste Group (minus 1,51 Prozent) und Raiffeisen Bank International (RBI) (minus 0,66 Prozent). Auch die Andritz-Aktien tendierten klar im Minus und verloren zuletzt 0,81 Prozent.