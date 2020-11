Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin im Plus

Freundliches europäisches Umfeld - BioNtech und Pfizer beantragen Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff in USA

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagnachmittag mit anhaltenden Kursgewinnen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.15 Uhr um 0,38 Prozent auf 2.512,47 Einheiten zu, entfernte sich aber wieder von seinen bisherigen Verlaufshöchstständen. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,49 Prozent auf 1.280,06 Zähler. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls freundlich. Am Nachmittag kamen erneut gute Nachrichten hinsichtlich eines Corona-Impftstoffes.

BioNtech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Die Lieferung des Impfstoffs namens BNT162b2 könnte Ende dieses Jahres beginnen, sollte es eine Genehmigung geben.

Zwei Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus könnten noch in diesem Jahr auch in Europa zugelassen werden, wurde bereits in der Früh bekannt. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Davon dürften Unternehmen mit Luftfahrtbezug profitieren. FACC kletterten um 9,25 Prozent, Flughafen Wien stiegen um 3,45 Prozent.

Diesen erfreulichen Entwicklungen im Bereich eines wirksamen Impfstoffes stehen aber weiterhin weltweit steigende Neuinfektionszahlen, Lockdowns und eine wirtschaftliche Abschwächung gegenüber. Daneben sorgte US-Finanzminister Steven Mnuchin für Unsicherheit, da er entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hat.

Die Märkte scheinen diese Risiken aber weitgehend auszublenden, zudem wird es noch dauern, zumal es nach der Zulassung der Impfstoffe noch einige Zeit dauern wird, bis tatsächlich genügend Menschen geimpft sind.

"Kurzfristig helfen sie nicht über die steigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken hinweg. Vielmehr sind sie ein Silberstreif am Horizont, um Covid-19 im kommenden Jahr zu überwinden. Um über die derzeit laufenden Infektionswellen im Euroraum und in den USA hinwegzukommen, ist weiterhin die Führung der bekannten Akteure aus Geld- und Fiskalpolitik gefragt", schreiben die Experten der Helaba.

In Wien blieben marktrelevante Nachrichten Mangelware, eine Analystenstimme gab es zur Erste Group. Die Analysten von Wood & Company haben das Kursziel für die Titel der Bank von 38,2 auf 29,5 Euro gesenkt und die Empfehlung "Buy" bestätigt. Erste-Aktien verloren bisher 0,55 Prozent auf 23,61 Euro. Raiffeisen Bank International büßten 0,32 Prozent ein BAWAG wechselten ins Plus und gewannen 0,37 Prozent dazu.

Auffällige Kursbewegungen verbuchten Marinomed, die um 6,14 Prozent anzogen. Aber auch Zumtobel (plus 4,42 Prozent) und Porr (plus 3,91 Prozent) gehörten zu den größeren Verlaufsgewinnern. Semperit, die am Vortag erfreuliche Quartalsergebnisse vorgelegt hatten, verbuchten einen Aufschlag von 2,71 Prozent.