Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin im Plus

Gewinne allerdings im Verlauf eingegrenzt - US-Futures stützen weiterhin

Die Wiener Börse hat ihre Gewinne am Montagnachmittag etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich gegen 14.15 Uhr um geringe 0,23 Prozent auf 3.022,17 Punkte - das Tageshoch lag bei 3.045,62 Stellen. ATX Prime erhöhte sich indes um 0,22 Prozent auf 1.535,70 Zähler.

Bis zu Mittag war eine positive Stimmung an den Finanzmärkten auch am heimischen Markt zu spüren, allerdings trübte diese sich im weiteren Verlauf etwas ein. Marktbeobachter verwiesen weiterhin auf positive US-Futures. Zudem sei das Werben der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden und die in Aussicht gestellte Rückkehr zur Vollbeschäftigung im kommenden Jahr laut einem Börsianer gut angekommen.

Angeführt wurden die Kursgewinner im prime market weiterhin von Lenzing, die mit plus 4,50 Prozent an die jüngsten Aufschläge anknüpfen konnten. Gesucht waren zudem die schwer gewichteten Anteile an der voestalpine, die um 1,95 Prozent hinauf kletterten.

Heimische Bankentitel zeigten in unterschiedliche Richtungen. So zogen BAWAG um 0,62 Prozent an und Erste Group gewannen 0,52 Prozent. Die Erste gibt ihr im Dezember in die Wege geleitetes Vorhaben, die für das Geschäftsjahr 2019 geplante Dividende von 0,75 Euro je Aktie auszuschütten, auf.

Die Raiffeisen-Papiere verloren hingegen 0,12 Prozent an Kurswert, nachdem sie zuvor noch positiv notiert hatten. Am Wochenende war bekannt gegeben worden, dass die Raiffeisen Bank International (RBI) über ihre tschechische Tochterbank die tschechische Equa bank übernimmt. Verkäufer ist der Private-Equity-Investor AnaCap Financial Partners, teilte die RBI mit.

Für die Titel der Addiko ging es ebenfalls hinab. Sie reduzierten sich um 0,65 Prozent.

Die Aktien des Flughafen Wien notierten indes um 1,21 Prozent tiefer bei 28,65 Euro. Die Analysten der Erste Group erhöhten ihr Kursziel für die Titel von bisher 29,5 leicht auf 30,5 Euro. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt.

AMAG tendierten um 1,30 Prozent schwächer bei 30,40 Euro. Die Analysten der Baader Bank setzten ihr Kursziel von 29,00 auf 33,00 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Add" wurde unverändert beibehalten.