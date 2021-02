Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weiterhin mit klaren Abgaben

Leitindex gibt knapp ein Prozent ab - Schwergewichte mehrheitlich schwächer - Nach Zahlen weiterhin UNIQA und Do&Co im Fokus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiterhin mit Verlusten tendiert. Ein temporärer Erholungsversuch nach Mittag war nicht von Erfolg. Unter anderem dürften Inflationssorgen das weltweite Börsengeschehen dominieren.

Der heimische Leitindex ATX gab kurz nach 14.30 Uhr um 0,99 Prozent auf 2.991,50 Punkte nach und tendierte damit wie bereits zu Mittag weiterhin unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Zählern. Für den ATX Prime ging es um 0,98 Prozent auf 1.518,00 Einheiten hinab.

Konjunkturdaten aus den USA fielen indes gemischt aus. Während sich die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosehilfe schwächer entwickelt hatten als erwartet und die Baubeginne im Jänner gegenüber dem Vormonat um 6 Prozent gefallen waren, fiel der Februar erhobene Philly-Fed-Index, ein Stimmungsbarometer aus dem Großraum Philadelphia, höher aus als erwartet. Auch die Einfuhrpreise stiegen im Jänner gegenüber dem Dezember etwas stärker als prognostiziert.

Deutlich belasteten starke Abgaben bei im ATX schwer gewichteten Titeln. So verloren die beiden Bankentitel der Erste Group und Raiffeisen weiterhin jeweils mehr als zwei Prozent. Ebenfalls stark im Minus notierten die Wertpapiere der OMV, die um mehr als 2,2 Prozent auf 38,44 Euro absackten.

In der Früh hatte es zum heimischen Öl- und Gasgiganten noch eine positive Analystenstimme der Erste gegeben, die ihr Votum für die Anteile an der OMV von "Accumulate" auf "Buy" angehoben hatten. Ihr neues Kursziel liegt nach vormals 29 Euro bei nun 46,5 Euro.

Ebenfalls weiter tiefer notierten Verbund. Die Titel des Energieversorgers verloren 2,1 Prozent. Für die Aktien des Branchenkollegen EVN ging es um 1,3 Prozent hinab. Die EVN hatte zuvor bekannt gegeben, etwa 1 Mrd. Euro in den kommenden drei Jahren in die Energiewende und in die Versorgungssicherheit zu investieren.

Kursverluste verzeichneten zudem weiterhin die Wertpapiere des Ziegelherstellers Wienerberger, die um 0,6 Prozent nachgaben. Dagegen stemmten sich die schwer gewichteten Anteile an der voestalpine mit zuletzt plus 1,1 Prozent gegen den Negativtrend.

Für die Aktien der UNIQA ging es indes nach Vorlage von frischen Zahlen um 4,1 Prozent hinauf. Der Versicherungskonzern musste voriges Jahr einen starken Ergebniseinbruch hinnehmen. Vor Steuern blieb nach vorläufigen Angaben ein Gewinn (EGT) von 57,1 Mio. Euro, nach ursprünglich vermeldeten 296 Mio. Euro im Jahr davor, die nunmehr auf 241,1 Mio. Euro angepasst wurden, teilte die UNIQA mit. Allerdings wird das Unternehmen eine Dividendenausschüttung von 0,18 Euro je Anteilsschein durchführen.

Die Titel der Do&Co büßten dagegen 1,6 Prozent ein. Der Caterer verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2020/2021 einen Umsatzeinbruch von 75 Prozent auf 189,9 Mio. Euro und einen Nettoverlust von fast 36 Mio. Euro.