Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weitet Minus auf 1,28 Prozent aus

EZB belässt Leitzinsen auf Rekordtief

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Verluste weiter ausgebaut. Der österreichische Leitindex ATX gab bis etwa 14.00 Uhr um klare 1,28 Prozent auf 2.635,84 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine gemischte Tendenz zu beobachten. Im Fokus standen international die jüngsten geldpolitischen Beschlüsse der EZB.

Die obersten Notenbanker im Euroraum haben die Leitzinsen wie erwartet auf den Rekordtiefstständen belassen. Das EZB-Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird aber um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro ausgeweitet.

Auf den ATX drücken in Wien vor allem die Kursverluste der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten einen Kursabschlag in Höhe von 3,3 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel rutschten 3,4 Prozent tiefer und Erste Group gaben um 2,1 Prozent nach.

Unter den weiteren Schwergewichten bauten Wienerberger ein Minus von 2,4 Prozent. OMV ermäßigten sich um 1,3 Prozent und voestalpine gaben um 0,9 Prozent nach.

Mayr-Melnhof und der Flughafen Wien rückten mit Unternehmensnachrichten ins Blickfeld. Die Mayr-Melnhof Gruppe kauft in Finnland groß zu. Mayr-Melnhof Karton hat eine Vereinbarung getroffen, die finnische Kotkamills Group Oyj um rund 425 Mio. Euro zu erwerben. Die Mayr-Melnhof-Aktie reagierte mit plus 2,6 Prozent.

Der Flughafen Wien publizierte Verkehrszahlen. Der dramatische Rückgang bei den Passagieren am größten heimischen Airport hält an. Im November nutzten nur 181.115 Fluggäste den Airport in Schwechat - das waren um 92,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Flughafen-Papiere gewannen dennoch 0,4 Prozent an Höhe.