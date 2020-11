Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weitet Minus auf 1,93 Prozent aus

Nach jüngster Kursrally

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Verluste weiter ausgebaut. Der österreichische Leitindex ATX gab gegen 14.35 Uhr um 1,93 Prozent auf 2.359,91 Punkte ab. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen der Anleger, nachdem der ATX zuvor in drei Tagen in Summe um mehr als beachtliche elf Prozent hochgesprungen war. Ausgelöst wurde diese Kursrally am Montag von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19.

Das deutsche Unternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten zum Wochenauftakt positive Ergebnisse in der entscheidenden Studie mit ihrem Corona-Impfstoff verkündet. Demnach biete die Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19.

In Wien gingen die Kursverluste am Berichtstag quer durch die Branchen. Zulegen konnten im prime-market-Segment der Wiener Börse nur Flughafen Wien (plus 1,9 Prozent), Polytec (plus 0,5 Prozent) und Porr (plus 0,5 Prozent). Die lange Liste der Verlierer führten FACC mit einem Kursabschlag in Höhe von 7,5 Prozent an.

In einem europaweit sehr schwachen Bankensektor rutschten Raiffeisen Bank International (RBI) 4,3 Prozent tiefer. Die RBI musste im Krisenjahr 2020 nach neun Monaten einen Rückgang beim Nettogewinn von 31,5 Prozent auf 599 Mio. Euro hinnehmen.

Die Aktionäre der BAWAG verbuchten ein Minus von 3,1 Prozent und Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten sackten OMV-Anteilsscheine um drei Prozent tiefer.

Geschäftszahlen lieferten zudem Mayr-Melnhof und Strabag. Der Kartonhersteller büßte 2,2 Prozent an Kurswert ein und beim Baukonzern gab es ein Minus von 0,5 Prozent zu beobachten.