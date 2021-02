Wiener Börse (Nachmittag) - ATX weitet Verluste aus

Banken unter Druck - EVN nach Zahlen schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag deutlich schwächer gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 14.30 Uhr 2,30 Prozent auf 3.001,29 Einheiten und nähert sich damit wieder der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 2,23 Prozent auf 1.523,53 Zähler nach.

Schon im Vorfeld der heutigen Sitzung hatten schwache Vorgaben aus den USA und Asien ihre Schatten vorausgeworfen. Auslöser für den Stimmungseinbruch an den Börsen waren steigende Renditen an den Anleihemärkten, die mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängen. Aussagen der Europäische Zentralbank (EZB) dämpften diese Sorgen dann am Vormittag wieder etwas.

Es wurde eine weitere Stützung der Wirtschaft signalisiert, falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig werde. Steigende langfristige Zinsen könnten bestehende geldpolitische Stützungsmaßnahmen zu frühzeitig bremsen, sagte das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel am Freitag. In einem solchen Fall müsse die Geldpolitik bei ihren Maßnahmen nachlegen.

Diese Ankündigung sorgte allgemein zwar für etwas Beruhigung, brachte aber wiederum die Banken europaweit unter Druck - und auch der ATX litt angesichts der Kursverluste bei den schwer gewichteten Finanzwerten. Raiffeisen Bank International rutschten um 4,00 Prozent ab, BAWAG büßten 1,07 Prozent ein und Addiko Bank verloren 1,16 Prozent.

Die Aktien der Erste Group gaben um 3,90 Prozent nach. Wegen hoher Vorsorgen für mögliche Kreditausfälle hat sich der Gewinn des Instituts 2020 halbiert, dennoch plant die Erste Group eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie auszuschütten. Zusätzlich soll 1,0 Euro je Aktie für eine potenzielle Sonderdividende reserviert werden. Operativ blieben die Ergebnisse stabil.

EVN legten ebenfalls Ergebnisse vor. Der Energieversorger hat im Auftaktquartal 2020/21 Gewinn und Umsatz gesteigert. Die Coronakrise habe nur punktuelle Auswirkungen gehabt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde heute bestätigt, die Aktien mussten einen Abschlag von 1,21 Prozent hinnehmen.

Von Analystenseite gab es eine neue Expertenmeinung für Wienerberger. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Titel des weltgrößten Ziegelherstellers von 30 auf 35 Euro erhöht und gleichzeitig die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die Aktien verbilligten sich bisher um 1,70 Prozent auf 27,80 Euro.

FACC werden von der Berenberg Bank weiterhin mit "Sell" bewertet, das Kursziel wurde von 7,5 auf 7,4 Euro gekürzt. Die Baader Bank bestätigte nach der jüngsten Zahlenvorlage von FACC das Kursziel von 6,00 Euro. Auch die Anlageempfehlung "Reduce" blieb unverändert. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers ermäßigten sich um 2,54 Prozent auf 8,44 Euro.