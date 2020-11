Wiener Börse (Nachmittag) - ATX zieht um 3,62% nach oben

Neue Impfstoff-Nachrichten sorgen europaweit für Auftrieb

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.497,45 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 87,18 Punkten bzw. 3,62 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 3,49 Prozent bei 1.270,55 Zählern. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1.05 Prozent, FTSE-100/London +2.06 Prozent und CAC-40/Paris +2,08 Prozent.

Ein potenzieller weiterer Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat die Märkte am frühen Nachmittag beflügelt und die Kurse weiter nach oben getrieben. Der ATX weitete seine Kursgewinne im Gleichschritt mit dem europäischen Umfeld noch einmal merklich aus.

Im weltweiten Rennen um einen Corona-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen entscheidenden Erfolg gemeldet. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können, teilte der Konzern am Montag mit.

Deutliche Kurszuwächse gab es bei den heimischen Bankaktien zu verzeichnen. So zogen BAWAG um satte 5,8 Prozent an und Raiffeisen kletterten 5,1 Prozent nach oben. Erste Group konnten ein Kursplus von 5,2 Prozent verbuchen.

Klar Kurszuwächse gab es auch bei den Titel von DO & Co mit plus 5,4 Prozent sowie beim Flughafen Wien, dessen Aktien um 3,3 Prozent anzogen. Aktien aus den Sektoren Luftfahrt, Tourismus oder Gastronomie profitieren besonders stark von der Hoffnung auf einen möglichen Corona-Impfstoff, kommentierte ein Marktbeobachter.

Unter den Ölwerten gewannen Schoeller-Bleckmann 4,3 Prozent. OMV stiegen um 5,8 Prozent auf 27,90 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum "buy" für die Aktien der OMV bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von 35,0 auf 34,0 Euro nach unten revidiert.

Andritz verbesserten sich um 3,68 Prozent auf 34,98 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von bisher 40,0 auf nunmehr 41,0 Euro angehoben.

Zu den wenigen Verlierern zählten Mayr-Melnhof mit einem Minus von 1,21 Prozent auf 147,40 Euro. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum "hold" unverändert beibehalten. Das Kursziel wurde von 150 auf 154 Euro nach oben revidiert.

Der Vienna Insurance Group (VIG) beschert die Coronakrise heuer einen deutlichen Gewinnrückgang. Das Ergebnis vor Steuern (EGT) dürfte in den ersten neun Monaten bei rund 266 Mio. Euro gelegen sein, gab der Versicherungskonzern heute bekannt. 2019 waren es im gleichen Zeitraum 376 Mio. Euro gewesen. Fürs Gesamtjahr 2020 rechnet man mit 300 bis 350 Mio. Euro, nach 522 Mio. Euro voriges Jahr. VIG-Aktien zeigten sich am frühen Nachmittag gut drei Prozent fester.