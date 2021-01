Wiener Börse (Nachmittag) - ATX zuletzt um 0,23 Prozent höher

Heimischer Leitindex kommt von Tageshochs zurück - Titel von Bankenriesen: Erste weiterhin gefragt; Raiffeisen bauen Minus etwas aus - OMV wieder klar im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf weiterhin höher tendiert, allerdings einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der ATX notierte gegen 14.15 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 2.949,32 Punkten. Das bisherige Tageshoch des heimischen Leitindex lag bei rund 2.970 Einheiten. Der ATX Prime stieg indes um 0,24 Prozent auf 1.497,37 Zähler.

Konjunkturdaten dürften am heutigen Handelstag weitgehend impulslos bleiben. Laut Experten lassen Anleger ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die US-Politik gerichtet sowie den Entwicklungen rund um Corona-Infektionen und -Impfstoffe.

Seitens vorbörslicher Impulse aus den USA zeigten die wichtigsten Future zuletzt nach oben. An der Börse in New York waren am Vortag speziell im Tech-Sektor deutliche Abgaben verzeichnet worden. So hatten zu Wochenbeginn Facebook um rund vier Prozent und Twitter um mehr als sechs Prozent nachgegeben.

Hierzulande legten die schwer gewichteten Titel der Erste Group um 1,57 Prozent weiterhin zu. Dagegen bauten jene des Branchenkollegen Raiffeisen um ihr Minus aus und tendierten zuletzt um 1,14 Prozent tiefer. Aufgrund steigender Ölpreise zogen wiederum die Anteile an der OMV weiterhin hinauf. Sie notierten um 1,20 Prozent höher.

Klar schwächer notierten zudem Verbund. Die Aktien des Energieversorgers verloren fast drei Prozent. Für die Titel der EVN ging es dagegen um 1,18 Prozent auf 18,92 Euro nach oben. Hier dürfte eine Analyse der Raiffeisen Research, die ihr Kursziel von 20 auf 22 Euro angehoben hatte, gestützt haben.

Nach dem gestrigen Kurssprung von mehr als 14 Prozent bei den Aktien der CA Immo zeigten sich die Titel zuletzt unverändert. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken, war bekannt geworden. Dem zweitgrößten CA-Immo-Aktionär, der s Immo, ist das erwartete Angebot für den Erwerb der Mehrheit an dem Unternehmen allerdings zu gering. Die Papiere der s-Immo stiegen um 1,04 Prozent.

Die Aktien der Porr legten um 2,17 Prozent zu. Der Konzern zog einen 280 Mio. Euro schweren Auftrag aus Polen an Land.