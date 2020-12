Wiener Börse (Nachmittag) - Brexit-Sorgen drücken auf Stimmung

ATX verliert 1,5% - Nur vier Verlaufsgewinner im Prime market - Banken unter Verkaufsdruck

Die Wiener Börse hat sich am Nachmittag mit anhaltenden Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab bis 14.25 Uhr 1,49 Prozent auf 2.614,08 Einheiten nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,48 Prozent auf 1.328,77 Punkte. Vor allem Sorgen um das drohende Scheitern eines Handelsabkommens mit Großbritannien drücken auf die Stimmung an den Börsen.

Nach einer Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist ein Handelspakt mit Großbritannien inzwischen unwahrscheinlicher als einen No Deal. Großbritannien und die EU haben sich eine Frist bis Sonntag gesetzt. Dann soll sich entscheiden, ob ein Handelsabkommen für die Zeit ab Jänner 2021 möglich ist. Die EU bereitet sich aber bereits auf den für die Wirtschaft schlimmsten Fall vor - einen harten Bruch zum Jahreswechsel, ohne dass die künftigen Beziehungen zueinander geklärt sind.

Die Kursverluste in Wien erfolgten auf breiter Front. Die deutlichsten Abschlägen gab es bei Finanztiteln. Addiko rutschten um 5,21 Prozent nach unten, beim Index-Schwergewicht Erste Group fiel ein Minus von 3,11 Prozent an. BAWAG büßten 2,12 Prozent ein, Raiffeisen Bank International verloren 1,70 Prozent. Banken hatten bereits am Vortag unter Abgabedruck gestanden.

Papiere mit Bezug zur Luftfahrtbranche büßten ebenfalls ein - FACC drückte es um 5,02 Prozent nach unten, beim Airline Caterer Do&Co fiel ein Abschlag von 2,46 Prozent an. Flughafen Wien gaben um 1,67 Prozent auf 26,50 Euro nach. Die Erste Group hat das Kursziel für die Airport-Titel von 27,3 auf 29,5 Euro angehoben und die "Hold"-Empfehlung bestätigt.

Eine weitere Analystenstimme gab es zur Agrana. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben das Kursziel von 19,9 auf 18,0 Euro gesenkt, das Rating "Hold" wurde beibehalten. Die Titel verloren 1,84 Prozent auf 15,98 Euro.

Wie schon am Vortag konnten Mayr-Melnhof auch zum Wochenausklang weiter zulegen. Sie eroberten das oberste Ende des Kurszettels mit einem Plus von 2,32 Prozent, gefolgt von Warimpex, die um 2,20 Prozent zulegten. Auch Marinomed verbuchten einen Aufschlag von 1,69 Prozent.

Komplett ist die illustre Runde der Verlaufsgewinner mit Wienerberger, die sich um 0,92 Prozent auf 24,02 Euro nach oben hievten. Das Unternehmen hat seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) für 2020 angehoben. Anstelle der bisher in Aussicht gestellten 480 bis 500 Millionen sind nach Unternehmensangaben nun rund 545 Mio. Euro in Sicht. Zudem stellte der Konzern Zukäufe in Aussicht, ohne hier aber Details zu nennen.