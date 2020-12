Wiener Börse (Nachmittag) - Leitindex hält Kursgewinne

Keine nachhaltigen Bewegungen durch "Hexensabbat" - Wienerberger an Spitze der Kursgewinner

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit anhaltenden Kursgewinnen gezeigt und steuert auf den fünften Gewinntag in Serie zu. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.20 Uhr 0,36 Prozent auf 2.733,65 Einheiten zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,30 Prozent auf 1.387,02 Zähler.

Der "Hexensabbat", der großen Verfall an den Terminbörsen, an dem Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, lieferte keine nachhaltigen Impulse. In der Mittagsauktion kletterte der ATX zwar deutlich nach oben und markierte das bisherige Verlaufshoch bei 2.746,44 Punkten, büßte die Kursgewinne aber kontinuierlich wieder ein.

Positiv auf die Anlegerstimmung wirkt weiterhin die Aussicht auf einen baldigen Start der Impfungen gegen das Coronavirus. Auch die Hoffnungen auf einen Erfolg bei den Brexit-Verhandlungen stützen die Märkte. Es gebe eine Chance, sich zu verständigen, hieß es von EU-Chefunterhändler Michel Barnier und weiter: "Der Pfad zu so einer Einigung ist aber sehr schmal".

Auf Unternehmensseite rückte am heimischen Aktienmarkt Wienerberger mit einem Zukauf ins Blickfeld. Der weltgrößte Ziegelhersteller übernimmt in den USA um 250 Mio. Dollar den Fassadenspezialisten Meridian Brick. Mit der Übernahme werde man den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. Dollar verdoppeln, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien des Ziegelherstellers reagierten mit einem kräftigen Kursplus von 4,27 Prozent und waren Spitzenreiter im prime market.

Auch AT&S zeigten sich nach einer positiven Analystenstimme klar fester und zogen um 3,19 Prozent auf 22,65 Euro an. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien von 24,2 auf 33,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

UBM wurde von den Analysten ebenfalls weiterhin mit "Buy" eingestuft, das Kursziel erhöhte die Erste Group von 40 auf 43 Euro. Die Titel notierten unverändert bei 34,60 Euro.

Kapsch TrafficCom verbesserten sich um 2,78 Prozent. Der Mautspezialist hat seine Beteiligung von 15,4 Prozent am norwegischen Unternehmen Q-Free ASA verkauft. Auch in der Baubranche gab es Neuigkeiten: Eine Arbeitsgemeinschaft von Strabag und Porr hat von den Wiener Linien den Zuschlag für die erste Baustufe des U-Bahn-Ausbaus erhalten. Der Auftragswert beträgt fast eine halbe Milliarde Euro. Porr-Aktien fielen bisher um 0,31 Prozent, Strabag drehten ins Plus und gewannen 1,47 Prozent.

Index-Schwergewicht Erste Group dürfte ihre schon von der Hauptversammlung abgesegnete Dividende für 2019 laut einem Bericht der "Presse" wohl verschieben. Grund sei die vor einigen Tagen ergangene Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) für Banken der Eurozone, von Ausschüttungen bis Ende September 2021 abzusehen. Die Bank hat für 2019 eine Dividende in Höhe von 75 Cent je Aktie vorgesehen. Erste-Aktien zeigten sich knapp behauptet mit minus 0,04 Prozent.