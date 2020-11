Wiener Börse (Nachmittag) - Leitindex rutscht tiefer ins Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Kursverluste im Verlauf aus und gab bis 14.40 Uhr um 0,94 Prozent auf 2.155,37 Zähler nach. Der ATX Prime büßte 0,83 Prozent auf 1.103,13 Einheiten ein. Die größter Belastungsfaktoren waren zum Wochenausklang Gewinnmitnahmen, die noch immer nicht entschiedene US-Präsidentschaftswahl und weiter steigende Corona-Neuinfektionen.

Der ATX dürfte am Freitag seine fünf Handelstage dauernde Gewinnserie beenden. "Gemessen am Infektionsgeschehen ist die Entspanntheit unter den Anlegern beeindruckend. Immer mehr Länder in Europa müssen ihre Lockdown-Maßnahmen verschärfen, zuletzt Griechenland und Großbritannien. Gleichzeitig steigen die Neuinfektionsraten: In den USA wurde wiederholt ein Tageswert von über 120.000 gemeldet, während Deutschland die Marke von 20.000 übersprungen hat", schreibt die Helaba.

Am Vormittag wurde bekannt, dass Trump-Herausforderer Joe Biden weiter auf Siegeskurs bei der US-Präsidentschaftswahl ist und im hart umkämpften Bundesstaat Georgia nach einer Aufholjagd die Führung übernommen hat, auch in Pennsylvania scheint der Vorsprung von Trump zu schwinden.

In Wien taten sich unter den Einzelwerten heute besonders Semperit hervor, die um 5,95 Prozent nach oben sprangen. Aufgrund der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden starken Nachfrage nach Medizinprodukten hat Semperit seine Prognosen zum dritten Mal in diesem Jahr nach oben geschraubt. So soll das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) auf Gesamtjahressicht bei 200 bis 225 Mio. Euro liegen.

Andritz kamen unter Druck und büßten trotz freundlicher Analystenkommentare 4,91 Prozent auf 29,80 Euro ein. Commerzbank und Deutsche Bank hatten ihre Kaufempfehlungen für die Aktien nach der Ergebnisvorlage am Vortag bekräftigt und das Kursziel jeweils von 36 auf 38 Euro angehoben. Auch die Baader Bank hat ihr "Buy"-Votum und das Kursziel von 42 Euro bestätigt.

Polytec-Papiere zeigten sich nach der Vorlage von Quartalszahlen unverändert bei 5,70 Euro. Der Verlust des Autozulieferers hat sich nach neun Monaten auf 10,4 Mio. Euro vergrößert, nach 14,1 Mio. Euro Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum.

Die Banken, die den Leitindex zunächst zum Teil noch etwas gestützt hatten, mussten einen Großteil der Verlaufsgewinnen abgeben. Erste Group lagen am Nachmittag noch 0,44 Prozent im Plus, BAWAG notierten nach zunächst klaren Kursgewinnen unverändert und Raiffeisen Bank International zeigten sich mit minus 1,60 Prozent weiterhin im negativen Terrain.