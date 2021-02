Wiener Börse (Nachmittag) - Verbund-Aktie rutscht 8,4 Prozent ab

ATX gibt um 1,1% nach - Mayr-Melnhof nach Zukauf fünf Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit tieferen Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX lag um 14.15 Uhr mit 1,15 Prozent im Minus auf 2.948,78 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 1,18 Prozent auf 1.500,14 Zähler nach. Versorgeraktien, hier im Besonderen Verbund-Titel, mussten kräftige Abschläge hinnehmen.

Die Marktteilnehmer scheinen sich wieder zunehmend um die Entwicklung der Coronakrise zu sorgen. Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auch auf die angespannte Beziehung zwischen den USA und China.

Datenseitig steht in Übersee das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan am Nachmittag im Blickpunkt. Laut den Experten der Helaba sollten die Erwartungen an das heutige Umfrageergebnis aber nicht zu hoch gesteckt werden -"ungeachtet der Rekordstände an den US-Börsen", so die Helaba.

In Wien standen Versorgertitel unter Verkaufsdruck. Verbund-Papiere rutschten um 8,43 Prozent ans unterste Ende des Kurszettels ab. Auch EVN büßten 3,10 Prozent ein. Auch voestalpine (minus 2,98 Prozent) und Palfinger (minus 2,36 Prozent) gehörten zu den größeren Verlaufsverlierern.

Aktien mit Bezug zur Luftfahrtbranche gaben ebenfalls nach. FACC mussten ein Minus von 3,71 Prozent hinnehmen, Do & Co verbilligten sich um 2,22 Prozent. Flughafen Wien gaben um 0,69 Prozent nach. Dort hat sich im Jänner der Passagierrückgang fortgesetzt. Das Minus belief sich im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 90,5 Prozent, es gab nur 198.295 Reisende.

Freuen dürfen sich die Investoren von Mayr-Melnhof. Hier ging es zum Wochenausklang um bisher 5,15 Prozent bergauf, nachdem ein Zukauf in Polen bekannt wurde. Der Konzern übernimmt die polnische Kartonfirma Kwidzyn von der International Paper Holding um 670 Mio. Euro mit 2.300 Mitarbeitern. Zusätzlich übernehmen die Österreicher Verbindlichkeiten von rund 33 Mio. Euro.

CA Immo zeigten sich nach einem freundlichen Analystenkommentar etwas tiefer und verloren 0,42 Prozent auf 35,85 Euro. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die CA Immo von 43 auf 46 Euro angehoben und empfiehlt die Titel weiter zum Kauf.