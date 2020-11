Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX 0,5 Prozent im Plus, Corona im Fokus

Hoffnung auf Impfstoff stützt nur leicht - Porr nach Verlustwarnung unter Druck

Die Wiener Börse hat am heutigen Mittwoch mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,52 Prozent auf 2.511,29 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach oben. Gestützt wurden die Märkte von neuen Hoffnungen auf potenzielle Corona-Impfstoffe.

Nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Impfstoffes legten Biontech und der Pfizer vielversprechende Daten vor. Demnach liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung der Krankheit Covid-19 bei 95 Prozent. Am Montag hatte bereits der US-Pharmakonzern Moderna positive Zwischenergebnisse für seinen Covid-Impfstoff abgeliefert. Angesichts der Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dürften viele Investoren aber vorerst abwarten, hieß es.

Für Impulse im Handel sorgten am Mittwoch auch einige Unternehmensnachrichten. So büßten Porr-Aktien nach der Verlustwarnung des Baukonzerns vom Vorabend 7,79 Prozent ein. Kapsch TrafficCom verloren nach Meldung von Ergebnissen 4,15 Prozent, FACC-Aktien konnten nach Zahlen 5,88 Prozent zulegen. Stark gesucht waren auch Flughafen Wien (plus 6,50 Prozent).