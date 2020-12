Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX 0,9 % fester bei 2.721,67 Punkten

Einkaufsmanagerindizes stützen Börsen - EVN nach Zahlen gesucht

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,88 Prozent auf 2.721,67 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 1.380,49 Einheiten. Angetrieben wurden Europas Börsen von überraschend gut ausgefallenen Konjunkturindikatoren für Europa. Die Daten untermauerten die mit der Aussicht auf Corona-Impfstoffe verbundene Hoffnung auf eine Konjunkturerholung.

Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) des Instituts Markit IHS für die Eurozone und einige wichtige europäische Ländern waren unterm Strich besser als erwartet ausgefallen. So zeigte der von Markit ermittelte Index für die Eurzone ein Plus von 4,5 Punkten auf 49,8 Zähler.

Die größten Gewinner im prime market waren nach Vorlage von Zahlen EVN und stiegen um 3,34 Prozent. Der niederösterreichische Energieversorger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wie erwartet weniger Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis sank durch den Wegfall von Einmaleffekten um rund 34 Prozent auf 200 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Die Coronakrise beeinträchtigte den Versorger operativ nur punktuell.