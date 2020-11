Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 2.498,30 Punkten

Erste Group umsatzstärkste Aktie

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (2.483,84) um 14,46 Punkte oder 0,58 Prozent auf 2.498,30 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,52 Prozent oder 6,62 Punkten bei 1.270,39 Einheiten.

Nach dem sehr starken Wochenbeginn tendierte der ATX über weite Strecken im Minus, konnte sich am späteren Nachmittag aber leicht ins Plus vorarbeiten. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei einigen Werten. Zudem schwanken die Anleger derzeit zwischen Impfstoff-Hoffnungen und Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Beschränkungen.

In Wien sorgten zudem aktuelle Unternehmensergebnisse für Bewegung. So zogen Rosenbauer-Aktien nach Zahlenvorlage um 2,9 Prozent an. Hingegen schwächten sich Flughafen Wien nach Ergebnissen um 3,2 Prozent ab.

Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 21 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und einer unverändert. Gehandelt wurden im prime market 4.773.990 (Vortag: 8.208.153) Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war Erste Group mit 883.354 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market von 111,150 (179,925) Mio. Euro zu Stande, wovon 20,58 Mio. Euro allein auf Erste Group entfielen.