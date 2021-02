Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 3.023,47 Punkten

OMV umsatzstärkste Aktie

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.014,78) um 8,69 Punkte oder 0,29 Prozent auf 3.023,47 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent oder 3,87 Punkten bei 1.535,23 Einheiten.

Unterstützung lieferten am Vormittag erneut gute Asien-Vorgaben. Am Nachmittag sorgte eine freundlich tendierende Wall Street für weiteren Auftrieb. Rückenwind lieferten auch aktuelle Konjunkturdaten: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Februar über den Erwartungen gestiegen. Zudem hat sich die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Februar überraschend deutlich aufgehellt.

Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 18 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und keiner unverändert. Gehandelt wurden im prime market 3.916.270 Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war OMV mit 1.169.025 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market von 123,967 Mio. Euro zustande, wovon 44,58 Mio. Euro allein auf OMV entfielen.