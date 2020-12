Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,28 Prozent

Unterstützung durch Rekordkurs an der Wall Street - Im Verlauf hatte noch Euro-Höhenflug belastet

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel leicht im Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX konnte sich um 0,28 Prozent auf 2.614,81 Punkte verbessern. Gestützt auf eine positive Stimmung an der Wall Street mit neuen Rekorden bei einigen Indizes hat auch der ATX im Verlauf ins Plus gewendet.

Zuvor wurden die europäischen Aktienmärkte vom Höhenflug des Eurokurses zum US-Dollar belastet, da diese Entwicklung am Devisenmarkt den Export aus dem Euroraum erschwert. Der Euro ist klar über die Marke von 1,21 Dollar geklettert und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2018.