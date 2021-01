Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,81 Prozent

Positive internationale Anlegerstimmung

Die Wiener Börse hat auch am Mittwoch im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX legte um weitere 0,81 Prozent auf 3.026,59 Punkte zu. Bereits am Vortag war der ATX erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Einheiten geklettert.

International herrschte zur Wochenmitte eine freundliche Anlegerstimmung vor und dies unterstützte auch den heimischen Markt. Im Fokus steht die am Abend anstehende Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA. Nach Einschätzung der Helaba-Anlaysten gebe es berechtigte Hoffnungen, dass mit Biden ein verlässlicher Partner für Europa ins Weiße Haus einzieht.