Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,94 Prozent

Leitindex knüpft an starken Vortag an

Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Sie knüpfte damit an den starken Wochenbeginn an. Der ATX stieg um 0,94 Prozent auf 2.958,72 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,93 Prozent auf 1.504,40 Zähler zu. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester und auch an der Wall Street ging es im frühen US-Handel deutlich nach oben.

Bei den Einzelwerten konnten die AT&S-Aktien ihre starken Kursgewinne aus dem Frühhandel nicht halten und drehten am Nachmittag ins Minus. Aus dem Handel gingen sie schließlich um klare 1,96 Prozent tiefer, am Vormittag waren sie zwischenzeitlich um fast sechs Prozent angezogen. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen dank einer hohen Nachfrage einen Rekordumsatz und ein kräftiges Gewinnplus erzielt. Der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf 883,8 Mio. Euro, das Konzernergebnis legte um 47,8 Prozent auf 37,3 Mio. Euro zu. Die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 wurde angehoben.