Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,95 Prozent

Leitindex kommt von Tageshoch aber deutlich zurück

Die Wiener Börse hat am Montag klar im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX ging mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 2.526,39 Punkten aus dem Handel und damit deutlich unter seinem Tagestief. In der Spitze hatte er am Vormittag 1,91 Prozent auf 2.550,38 Einheiten zugelegt.

Gleichzeitig überflügelte der ATX damit jedoch die meisten europäischen Börsen, die nach Kursgewinnen im Frühhandel schließlich mehrheitlich wenig verändert aus dem Handel gingen. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,93 Prozent auf 1.287,64 Einheiten.

Im Mittelpunkt an den Märkten standen vor allem die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Covid-19-Impfstoffe. Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca hat ein weiteres Unternehmen positive Daten zu einem für Europa relevanten Corona-Impfstoff vorgelegt. In den vergangenen Wochen hatten bereits Pfizer und Biontech einerseits sowie Moderna andererseits vielversprechende Studienergebnisse präsentiert.