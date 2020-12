Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,31 Prozent

Aber unter Tageshoch

Die Wiener Börse hat am Mittwoch klare Aufschläge eingefahren. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich um 1,31 Prozent auf 2.669,98 Punkte. Nach noch deutlicheren ATX-Verlaufsgewinnen von fast zwei Prozent, ließ die aktuell gestoppte Rekordjagd an der Wall Street auch an den europäischen Aktienbörsen die Kurszuwächse etwas abschmelzen.

Mangels Bekanntgabe fundamentaler Konjunkturnachrichten standen international die weiterhin ergebnisoffenen Brexit-Verhandlungen der EU mit Großbritannien im Fokus. Hingegen gibt es im Streit um die Blockade des EU-Haushalts durch Polen und Ungarn laut Medienberichten einen konkreten Lösungsvorschlag.