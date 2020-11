Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt weitere 0,57 Prozent

3. klarer Gewinntag in Folge

Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut mit Kursgewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte weitere 0,57 Prozent auf 2.585,06 Punkte zu und verbuchte damit bereits seinen 3. klaren Plustag in Folge. Seit Wochenauftakt liegt er damit in Summe bereits um 3,2 Prozent höher. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte nach den jüngsten Zuwächsen keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Nach oben gezogen wurde der ATX zur Wochenmitte vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,7 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ebenfalls ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent.