Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gut behauptet bei 2.942,44 Punkten

CA Immo mit Kurssprung

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag bei hohem Volumen mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (2.941,75) marginal um 0,69 Punkte oder 0,02 Prozent auf 2.942,44 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem kleinen Plus von 0,08 Prozent oder 1,12 Punkten bei 1.493,81 Einheiten.

Im Fokus standen zu Wochenbeginn die Aktien der CA Immo mit einem Kurssprung um 14,6 Prozent auf 35,30 Euro. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken. Der Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, hat am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier angekündigt. In deren Windschatten waren auch andere Immo-Werte gut nachgefragt und zogen zum Teil deutlich an.

Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 14 Titel mit höheren Kursen, 22 mit tieferen und zwei unverändert. Gehandelt wurden im prime market 6.541.938 Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war CA Immo Anlagen mit 1.290.809 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market von 191,709 Mio. Euro zu Stande, wovon 45,56 Mio. Euro allein auf CA Immo Anlagen entfielen.