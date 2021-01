Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet mit minus 0,05 Prozent

Stimmungsverbesserung im Verlauf nach satten Verlusten im Frühhandel

Die Wiener Börse hat am Donnerstag knapp behauptet geschlossen. Der Leitindex ATX gab um magere 0,05 Prozent auf 2.908,54 Einheiten ab. Am Berichtstag gab es europaweit und damit auch am heimischen Aktienmarkt eine klare Trendwende zu sehen.

Im Frühhandel standen die Aktienkurse wegen den satten Dienstagsverlusten an der Wall Street merklich unter Verkaufsdruck und der ATX fiel im Tagestief etwa um 2,7 Prozent. Am Berichtstag gab es an den US-Börsen nun wieder starke Kursgewinne zu beobachten und dies hellte auch in Europa die Stimmung auf. Die meisten Indizes konnten darauf ins Plus wenden, der ATX wechselte kurz vor Handelsschluss aber wieder das Vorzeichen und beendete den Handel in der Nähe des Vortagesschlusskurses.