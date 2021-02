Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,5 Prozent zu

Lenzing nach Kurszielerhöhung gesucht - Luftfahrtwerte schwach

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 2.972,85 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,55 Prozent auf 1.512,67 Zähler zu.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben. Die Duelle zwischen professionellen Hedgefonds und organisierten Privatanlegern, die zuletzt noch die Märkte verunsichert hatten, gerieten als Unsicherheitsfaktor wieder in den Hintergrund.

Die größten Gewinner im prime market waren Rosenbauer (plus 5,71 Prozent), UBM (plus 5,29 Prozent) und EVN (plus 4,86 Prozent). Bei höherem Volumen gesucht waren nach einer Kurszielerhöhung Lenzing und gewannen 2,93 Prozent. Die beiden größten Verlierer waren die Luftfahrtwerte Flughafen Wien (minus 1,20 Prozent) und FACC (minus 1,40 Prozent).