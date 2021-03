Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 2,2 Prozent zu

Hoffnung auf Ende der Lockdowns stützt Börsen - FACC nach Strategievorstellung gesucht

Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 2,17 Prozent auf 3.076,93 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 2,15 Prozent auf 1.561,13 Zähler zu.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenstart nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf neue Impfstoffe und der Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns. Die jüngsten Zins- und Inflationsängsten waren zudem etwas in den Hintergrund geraten.

Die größten Gewinner im prime market waren Do&Co mit einem Plus von 7,14 Prozent. Gut gesucht waren auch Aktien von FACC und schlossen 4,79 Prozent im Plus. Der oberösterreichische Flugzeugausrüster hat am Montag eine neue Strategie präsentiert. Bis 2030 will das Unternehmen zu den 50 größten Luft-und Raumfahrtkonzernen der Welt gehören.