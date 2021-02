Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit minus 0,07 Prozent knapp behauptet

Negative internationale Börsenstimmung

Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um magere 0,07 Prozent auf 3.021,44 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten einheitlich negative Vorzeichen vor. Experten verwiesen auf die mittlerweile hohen Bewertungsniveaus der Aktien.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten steht international die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte. Es wurden bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt und die Bewertungsniveaus an den internationalen Leitbörsen können keineswegs als günstig bezeichnet werden, hieß es weiter.