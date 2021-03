Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX rutscht im Späthandel ins Minus

Wiener Börse rutscht deutlich ins Minus ab Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit klaren Verlusten in die Sitzung gestartet. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.211,39 Punkten nach 2.251,66 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 40,27 Punkten bzw. 1,79 Prozent.