Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schießt um 7,60 Prozent nach oben

Hoffnung auf Covid-19-Impfstoff sorgt für Kursfeuerwerk

Positive Forschungsdaten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff haben am Montag für ein Kursfeuerwerk an der Wiener Börse gesorgt. Wie das deutsche Pharmaunternehmen Biontech zu Mittag mitteilte, bietet seine Impfung neuen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit.

Der österreichische Leitindex ATX schoss daraufhin bis auf 2.340,58 Punkte nach oben und lag damit in der Spitze 8,70 Prozent im Plus. Aus dem Handel ging er mit einem Kurszuwachs von 7,60 Prozent bei 2.316,97 Punkten. Vor Bekanntwerden der Nachricht war der Index rund zweieinhalb Prozent im Plus gelegen.

Der breiter gefasste ATX Prime beendete den Handelstag um 7,21 Prozent fester bei 1.182,57 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten ebenfalls starke Kursgewinne.

Biontech teilte weiters mit, dass keine schwere Nebenwirkungen registriert worden seien. Das Unternehmen und der US-Pharmakonzern Pfizer wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Unabhängige Experten zeigten sich beeindruckt. "Ehrlich gesagt ist das die beste Nachricht, die ich seit dem 10. Jänner erhalten habe", erklärte der Virologe Florian Krammer von der Icahn School of Medicine in New York.