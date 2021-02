Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt fester

Marinomed nach Erfolgsmeldung mit Kursrallye - Rosenbauer melden Rekordzahlen für 2020

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag deutlich fester beendet. Der heimische Leitindex ATX hatte nach einem tieferen Frühhandel rasch ins Plus gedreht und konnte die Kursgewinne im Verlauf ausbauen. Der ATX schloss um 0,92 Prozent fester auf 3.005,09 Einheiten. Auch der ATX Prime kletterte um 0,92 Prozent auf 1.525,94 Zählern.

Nach einer Erfolgsmeldung zum Wirkstoff Carragenose sprangen Marinomed um 17,65 Prozent auf 140,00 Euro nach oben. Die Titel markierten im Verlauf ein neues Allzeithoch bei 147 Euro. Ebenfalls deutlich fester zeigten sich Do&Co und legten um 4,78 Prozent zu. Auch Index-Schwergewicht OMV konnten einen kräftigen Aufschlag von 2,58 Prozent mit ins Wochenende nehmen.

Industriewerte wie Lenzing (plus 3,07 Prozent) und Palfinger (plus 3,51 Prozent) gehörten ebenfalls zu den größeren Tagesgewinnern. Rosenbauer meldeten Rekordzahlen für 2020, die Papiere reagierten mit einem Aufschlag von 1,18 Prozent. Mayr-Melnhof zogen nach einer freundlichen Analstenstimme um 0,77 Prozent an.

Schwächer schlossen dagegen Semperit und verbilligten sich um 1,91 Prozent. Auch Energieversorger gaben nach. Verbund büßten 1,54 Prozent ein und EVN gaben um 0,96 Prozent nach.