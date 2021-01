Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt knapp behauptet

Leitindex verliert 0,08 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag knapp behauptet geschlossen, nachdem sie zeitweise klar im Plus notiert hatte. In den Fokus stand neben der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die allgemein wenig überrascht hatte, eine Fülle an Unternehmensnachrichten.

Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,08 Prozent etwas tiefer bei 3.024,21 Punkten. Der breiter gefasste ATX-Prime sank um unwesentliche 0,01 Prozent auf 1.537, 46 Zähler.

An ihrer Geldpolitik nahm die EZB trotz verschärfter Corona-Einschränkungen keine Änderungen vor. Demnach läuft das zuletzt im Dezember um 500 Milliarden Euro auf insgesamt 1,85 Billionen Euro aufgestockte Notkaufprogramm unverändert bis mindestens Ende März 2022. Auch der Leitzinsen bleibt in der Eurozone weiter auf dem Rekordtief von null Prozent.