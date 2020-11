Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mehr als ein Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag schwächer beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss um 1,04 Prozent tiefer auf 2.153,23 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,86 Prozent auf 1.102,80 Einheiten nach. Die Belastungsfaktoren zum Wochenausklang waren vor allem Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Aufwärtsserie, die Entwicklungen rund um die US-Präsidentschaftswahl sowie steigende Coronazahlen.

Semperit setzten sich nach einer erneuten Anhebung der Ergebnisprognose mit einem Kurssprung von 8,47 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Auch Palfinger (plus 5,91 Prozent), Agrana (plus 5,82 Prozent) und Lenzing (plus 4,15 Prozent) gehörten zu den größeren Tagesgewinnern. Am anderen Ende des Kurszettels fanden sich Warimpex mit einem Abschlag von 7,80 Prozent. Auch Andritz büßten trotz freundlicher Analystenkommentare 3,19 Prozent ein.

Bankaktien schwächelten. Nach anfängliche klaren Kursgewinnen drehten BAWAG ins Minus ab und schlossen um 1,59 Prozent tiefer, Erste Group büßten ihre Verlaufsgewinne ebenfalls vollständig ein und gaben 0,25 Prozent nach. Raiffeisen beendeten die Sitzung mit Kursverlusten von 2,14 Prozent, bei Addiko fiel ein Minus von 4,63 Prozent an.