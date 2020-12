Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt mit plus 0,08% gut behauptet

4. Gewinntag in Folge - Überwiegend positive europäische Anlegerstimmung

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag gut behauptet aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX konnte leicht um 0,08 Prozent auf 2.723,92 Punkte zulegen und absolvierte damit bereits seinen 4. Gewinntag in Folge. Vor allem an den vorangegangenen drei Handelssitzungen ging es in Wien klar nach oben. Auch an den europäischen Leitbörsen setzte sich der jüngste Aufwärtstrend überwiegend fort.

International standen unverändert die Aussicht auf eine baldige Impfung in Europa gegen das Coronavirus und die damit verbundenen Hoffnungen im Fokus. Auch die weiterlaufenden Verhandlungen der EU mit Großbritannien über einen Handelspakt nach dem Brexit werden weiterhin mit Spannung verfolgt.

Zur heimischen Börse lag nur eine dünne Meldungslage vor. Bis zum Jahreswechsel stehen auf Unternehmensebene auch keine Quartalszahlen mehr zur Veröffentlichung an.