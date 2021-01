Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 0,26 Prozent höher

Leitindex mit vielen Vorzeichenwechsel im Tagesverlauf

Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fand im gesamten Tagesverlauf keine klare Richtung und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 2.778,40 und 2.810,56 Punkten. Er lag damit im Tief 0,50 Prozent im Minus und in der Spitze 0,65 Prozent im Plus. Aus dem Handel ging er schließlich um 0,26 Prozent höher bei 2.799,70 Einheiten.

Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,22 Prozent auf 2.799,70 Zähler zu. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten dagegen mehrheitlich Kursverluste. Die US-Börsen wiederum tendierten zuletzt leicht im Plus.

An den marktbestimmenden Themen hat sich international wie auch in Wien nach dem Jahreswechsel wenig geändert. "Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar unter Verweis auf die weiter die Schlagzeilen dominierende Coronakrise. Für Verunsicherung sorgen mutierte Formen des Virus in Großbritannien und Südafrika, aber auch die Aussicht auf einen verlängerten Lockdown in Deutschland.

Verstärkt richtet sich der Blick an den Finanzmärkten außerdem auf die weitere politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im Bundesstaat Georgia entscheiden bei zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.