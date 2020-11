Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr fest bei 2.483,84 Punkten

Erste Group umsatzstärkste Aktie

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag bei hohem Volumen mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (2.410,27) deutlich um 73,57 Punkte oder 3,05 Prozent auf 2.483,84 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem satten Plus von 2,94 Prozent oder 36,12 Punkten bei 1.263,77 Einheiten.

Auch das internationale Umfeld zeigte sich einheitlich mit Aufschlägen. Nach festerem Start weitete der ATX im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld gegen Mittag seine Verlaufsgewinne noch einmal deutlich aus. Neuerliche Meldungen zu Erfolgen rund um einen möglichen Coronavirus-Impfstoff sorgten merklich für Auftrieb.

Denn im globalen Rennen um einen Corona-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen großen Erfolg gemeldet. Das Mittel des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte nach Angaben des Unternehmens in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können.

Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 35 Titel mit höheren Kursen, drei mit tieferen und keiner unverändert. Gehandelt wurden im prime market 8.208.153 Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war Erste Group mit 2.124.354 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market von 179,925 Mio. Euro zu Stande, wovon 49,13 Mio. Euro allein auf Erste Group entfielen.