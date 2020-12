Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr fest bei 2.605,40 Punkten

Positives Umfeld - Konjunkturdaten und Impfstoffhoffnungen sorgen für Auftrieb

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag bei gutem Volumen mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (2.553,78) deutlich um 51,62 Punkte oder 2,02 Prozent auf 2.605,40 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,98 Prozent oder 25,8 Punkten bei 1.326,63 Einheiten.

Auch das internationale Umfeld zeigte sich einheitlich im grünen Bereich. Für Auftrieb an den Börsen sorgte vor allem die Meldung, dass in China der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors hindeutet, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im November etwas weniger als erwartet eingetrübt.

Zusätzlich lieferte auch die Aussicht auf Impfstofferfolge Unterstützung. Die Konzerne Biontech und Pfizer beantragten inzwischen bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU.

Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 24 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und zwei unverändert. Gehandelt wurden im prime market 5.118.006 Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war Erste Group mit 994.933 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market von 130,199 Mio. Euro zu Stande, wovon 24,29 Mio. Euro allein auf Erste Group entfielen.