Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigt um 0,9 Prozent

Einigung bei Brexit-Handelspakt und US-Konjunkturpaket stützen bis Handelsschluss

Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Die Einigung zwischen der EU und Großbritannien auf einen Post-Brexit-Handelspakt stützte ebenso wie das in Kraft tretende US-Konjunkturpaket von rund 900 Mrd. US-Dollar. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,90 Prozent auf 2.761,71 Zähler. Der ATX Prime stieg um 1,02 Prozent auf 1.403,11 Punkte.

"Die EU und Großbritannien trennen sich friedlich. Beide Parteien wahren eine enge wirtschaftliche Partnerschaft", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Entscheidend sei, dass das Abkommen Raum für zukünftige Regierungen lässt, das Handelsverhältnis zu intensivieren.

Der US-Präsident Donald Trump hatte überdies seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von rund 900 Mrd. US-Dollar aufgegeben. Andernfalls wäre es zum sogenannten Shutdown gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte.