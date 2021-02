Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,56 Prozent

Nach sieben Gewinntagen in acht Sitzungen

Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 2.983,13 Einheiten aus dem Handelstag. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger bzw. einsetzende Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der heimische Leitindex hatte zuvor sieben Gewinntage in acht Sitzungen absolviert. An den europäischen Leitbörsen überwogen am Berichtstag hingegen die positiven Vorzeichen.

Auf den ATX lasteten heute vor allem die Kursrückgänge der schwergewichteten Banken Erste Group, BAWAG und Raiffeisen Bank International.