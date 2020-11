Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,65 Prozent

Nach vorangegangener Kursrally

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach dem jüngsten Höhenflug tiefer geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX ermäßigte sich um 0,65 Prozent auf 2.390,58 Punkte. Zuvor hatte der ATX in drei Tagen in Summe um beachtliche elf Prozent gewonnen. Ausgelöst wurde diese Kursrally am Montag von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19.

Das deutsche Unternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten zum Wochenauftakt positive Ergebnisse in der entscheidenden Studie mit ihrem Corona-Impfstoff verkündet. Demnach biete die Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Am Berichtstag haben nun Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Aktienkurse tiefer gedrückt.