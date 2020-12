Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 2,09 Prozent

In Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation sorgt für Unsicherheit

Die Wiener Börse hat am Montag mit schweren Kursverlusten geschlossen. Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus. In den ersten Handelsminuten rutschte der österreichische Leitindex ATX um knapp fünf Prozent ab.

Bereit im Lauf des Vormittags dämmte er seine Verluste etwas ein. Am Nachmittag trübte sich die Stimmung dann zunächst wieder stärker ein. Nachdem aber die Abschläge an den US-Börsen deutlich weniger drastisch ausfielen als in Europa, reduzierte der ATX im Späthandel seine Verluste noch einmal. Aus dem Handel ging er schließlich um 2,09 Prozent tiefer bei 2.656,93 Punkten. Das Tagestief war um weitere 70 Zähler tiefer bei 2.585,60 Einheiten gelegen. Der breite gefasste ATX Prime beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,94 Prozent bei 1.350,95 Zählern.

Die europäischen Leitbörsen standen ebenfalls unter Druck. Der Euro-Stoxx-50 und der deutsche Leitindex DAX verloren jeweils mehr als zweieinhalb Prozent. In New York dagegen lag der Dow Jones zuletzt nur mehr ein halbes Prozent im Minus, nachdem er im Frühhandel noch fast eineinhalb Prozent verloren hatte.