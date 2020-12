Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX zieht um 1,90 Prozent an

Kursrutsch vom Vortag fast vollständig aufgeholt

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit satten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen und hat sich damit von ihrem Kursrutsch zu Wochenbeginn fast vollständig erholt. Der österreichische Leitindex ATX zog um 1,90 Prozent auf 2.707,52 Punkte an. Am Freitag war er mit 2.713,69 Einheiten ins Wochenende gegangen.

Am Montag hatte dann aber eine in Großbritannien entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus für Unsicherheit am Markt gesorgt und den ATX um mehr als zwei Prozent abrutschen lassen. Österreich und zahlreiche andere Staaten hatten in weitere Folge Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt.

Nun aber hellte sich die Stimmung wieder auf. "Grundsätzlich werden die Nachrichten über die neue Virus-Variante positiv überlagert von den noch in dieser Woche in Europa startenden Impfungen", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Zudem sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, dass er zuversichtlich sei, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam sein werde.

Die europäischen Leitbörsen gingen am Dienstag ebenfalls mit klaren Gewinnen aus dem Handel, allerdings fielen diese nicht ganz so stark aus wie beim ATX. Der breit gefasste heimische Aktienindex ATX Prime wiederum beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,76 Prozent bei 1.374,72 Einheiten.