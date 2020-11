Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX zieht um 3,43 Prozent an

Zweiter sehr starker Handelstag in Folge

Die Wiener Börse hat am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge mit sehr deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Nach dem massiven Kurssprung vom Wochenbeginn legte der österreichische Leitindex ATX nun weitere 3,43 Prozent auf 2.396,42 Punkte zu. Damit ist er in der erst zwei Tage dauernden Handelswoche bereits um mehr als zehn Prozent gestiegen.

Die Hoffnung auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff hatte den ATX am Montag bereits um 7,60 Prozent nach oben schießen lassen. Das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer hatten erfolgreiche Daten aus der für eine Zulassung entscheidenden Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt.