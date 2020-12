Wiener Börse (Schluss) 1 - Mit Gewinnen in die Weihnachtsfeiertage

Möglicher Post-Brexit-Handelspakt unterstützt

Die Wiener Börse hat am Mittwoch - einen Tag vor dem Weihnachtsfest - mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 1,09 Prozent auf 2.737,12 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es einheitlich Kursgewinne zu sehen. Vor allem die Hoffnung, dass es doch noch zu einer Einigung bei den Verhandlungen zwischen der EU mit Großbritannien zu einem Post-Brexit-Handelspakt kommt, sorgte vor den Weihnachtsfeiertagen für höhere Aktienkurse.

Ein Brexit-Handelspakt ist nach Angaben aus London in greifbare Nähe gerückt. Es sei "möglich, aber alles andere als sicher", dass noch am Mittwoch ein Abkommen mit der EU vereinbart wird, hieß es aus britischen Regierungskreisen. Zuvor hatte ein EU-Vertreter gesagt: "Wir sind jetzt in der Endphase." Aus mehreren anderen Quellen hieß es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt und beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich sehr nahe.