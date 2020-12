Wiener Börse (Schluss) 2 - Einkaufsmanagerindizes stützen Börsen

Gute Daten nähren Hoffnung auf Konjunkturerholung - EVN nach Zahlen gesucht - Impulse von US-Zinsentscheidung erwartet

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,88 Prozent auf 2.721,67 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 1.380,49 Einheiten. Angetrieben wurden Europas Börsen von überraschend gut ausgefallenen Konjunkturindikatoren für Europa. Die Daten untermauerten die mit der Aussicht auf Corona-Impfstoffe verbundene Hoffnung auf eine Konjunkturerholung.

Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) des Instituts Markit IHS für die Eurozone und einige wichtige europäische Ländern waren unterm Strich besser als erwartet ausgefallen. So zeigte der von Markit ermittelte Index für die Eurzone ein Plus von 4,5 Punkten auf 49,8 Zähler.

Analysten hatten nur eine moderatere Erholung auf im Schnitt 45,5 Punkte erwartet. Die Wirtschaft der Eurozone steuere auf eine Stabilisierung zu, kommentierten die Ökonomen von Markit. Der kurzfristige Ausblick sei aber sehr herausfordernd.

Die größten Gewinner im prime market waren nach Vorlage von Zahlen EVN und stiegen um 3,34 Prozent. Der niederösterreichische Energieversorger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wie erwartet weniger Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis sank durch den Wegfall von Einmaleffekten um rund 34 Prozent auf 200 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Die Coronakrise beeinträchtigte den Versorger operativ nur punktuell.

Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich AT&S (plus 3,29 Prozent), Verbund (plus 2,40 Prozent) sowie einige Immobilienwerte. Zahlen gab es auch von Agrana. Die Aktie des Zuckerherstellers befestigte sich leicht um 0,62 Prozent, nachdem der Konzern für das dritte Quartal 2020/21 ein deutlich höheres Betriebsergebnis gemeldet hatte.

Die größten Verlierer im prime market waren Palfinger mit einem Minus von 2,12 Prozent und Flughafen Wien mit einem Minus von 1,45 Prozent. Marinomed verloren trotz guter Nachrichten 0,83 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat ein europäisches Patent für seine Technologieplattform Marinosolv bekommen.

Impulse für die Börsen könnten jetzt die am Abend anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank Fed bringen. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.