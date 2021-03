Wiener Börse (Schluss) 2 - FACC steigen um satte 8,5 Prozent

Nach Konzern-Aussagen zu Flugtaxi - Zumtobel grenzen Kursgewinne ein

Die Wiener Börse ist am Dienstag erneut höher aus dem Handel gegangen, nachdem bereits zum Wochenauftakt deutliche Aufschläge verbucht worden waren. Am heutigen Handelstag knüpfte der heimische Leitindex ATX mit plus 0,29 Prozent bei 3.085,98 Punkten an seine Vortagesgewinne an. Der ATX Prime stieg um 0,22 Prozent auf 1.564,64 Zähler.

Wichtige Impulse seitens Konjunkturdaten blieben allerdings Mangelware. So fielen unter anderem Inflationszahlen aus der Eurozone den Erwartungen entsprechend aus. Daten aus dem deutschen Einzelhandel konnten nur kurzzeitig belasten. Vielmehr setzten Unternehmensnachrichten Akzente.

So sprangen hierzulande die Titel der FACC um 8,5 Prozent hinauf, nachdem der Flugzeugausrüster bekannt gegeben hatte, dass er seit drei Jahren an einem Elektro-Lufttaxi arbeite und den Markt dafür in den kommenden Jahrzehnten massiv wachsen sehe. Im Bereich Lufttaxis respektive neue Mobilität in Megacitys werde der Markt 2030 bei 30 Mrd. Dollar liegen, 2050 bei 90 Mrd. Dollar. Bereits am Vortag hatten die Titel deutlich zugelegt, nachdem das Unternehmen eine neue Strategie präsentiert hatte.

Nach Zahlen gingen die Aktien der Zumtobel um 0,2 Prozent höher aus dem Handel, hatten jedoch zeitweise mit Kursgewinnen von mehr als dreieinhalb Prozent tendiert. Der Vorarlberger Leuchtenkonzern leidet zwar noch unter der Coronakrise, holt aber Quartal für Quartal wieder auf. Der Umsatz lag nach neun Monaten des schiefen Geschäftsjahres zwar noch zweistellig im Minus, im dritten Quartal alleine lag der Rückgang aber nur mehr bei 8,8 Prozent und es gab einen Gewinn von 1,5 Mio. Euro, statt eines Verlustes wie im Vorjahresquartal.

An Analystenstimmen gab es am Dienstag zwei zu Werten aus Österreich. Die Wertpapierexperten von Wood & Company steigerten ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 30,5 auf 41 Euro. Das Votum wurde dabei von "Buy" auf "Neutral" gesenkt. Der Analyst Jakub Caithaml kommentierte in seiner Studie, dass das Übernahmeangebot der Starwood von 36 Euro je Titel nicht das langfristige Wertentwicklungspotenzial des Konzerns widerspiegle. Die Wertpapiere gingen bei 36,9 Euro aus dem Handel und damit mit einem Kursminus von 0,4 Prozent.

Die Analysten der Erste Group hoben indes ihr Kursziel für die Aktien von Semperit von 26,5 auf 30,7 Euro an. Unter der Überschrift, dass die coronabedingten, positiven Effekte auf die Medizin-Sparte des Schutzhandschuhherstellers noch nicht eingepreist seien, hob die Expertin Vladimira Urbankova unter anderem die stockende Impfkampagne hervor. Dies würde sich positiv auf die Nachfrage nach medizinischer Schutzausrüstung auswirken. Die Aktien gewannen 2,7 Prozent auf 26,95 Euro hinzu.

Mit Hinblick auf die morgige Zahlenvorlage gewannen die Anteile an der Andritz 0,7 Prozent. Die Analysten der Erste Group und der Baader Bank erwarten für den anstehenden Quartalsausweis des heimischen Anlagenbauers im Schnitt einen Rückgang bei den Umsatzzahlen von sechs Prozent. Beim Gewinn dürfte das Minus den Schätzungen zufolge noch deutlicher ausfallen, nämlich um ein Viertel.