Wiener Börse (Schluss) 2 - Leitindex beendet Gewinnserie

Wiener Börse beendet sechstägige Gewinnserie In einer eingetrübten europäischen Börsenstimmung hat auch der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel 0,99 Prozent auf 2.583,63 Einheiten. Die Fülle an Konjunkturdaten aus den USA ist im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und hat Marktbeobachtern zufolge keine wesentlichen Impulse zum Börsengeschehen gebracht.