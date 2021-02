Wiener Börse (Schluss) 2 - Leitindex schließt über 3.000 Punkte-Marke

Bankaktien gewinnen, geben aber Verlaufsgewinne teilweise ab - FACC rutschen fast sechs Prozent ab - Keine nachhaltigen Impulse durch US-Arbeitsmarktdaten

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit Kursgewinnen geschlossen Der Leitindex ATX kletterte um 0,81 Prozent auf 3.015,14 Einheiten und überwand damit die psychologisch wichtige 3.000 Punkte-Hürde. Der ATX Prime kletterte um 0,73 Prozent auf 1.532,33 Zähler. Der US-Arbeitsmarktbericht, der die Märkte teilweise enttäuschte, konnte keine nachhaltigen Impulse für den Wiener Markt liefern.

Die US-Daten enttäuschten zwar teilweise, dennoch fielen die Reaktionen durchaus optimistisch aus - die US-Wirtschaft sei weiter auf Erholungskurs. "In der Summe zeigen die heutigen Zahlen, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiter verbessert. Der Impffortschritt und die Corona-Hilfsprogramme der Regierung sollten die Erholung weiter vorantreiben, sodass in den nächsten Monaten wieder mit einem merklich höheren Jobzuwachs zu rechnen ist. Im Gegensatz zum Euroraum ist ein Rückfall in die Rezession unwahrscheinlich", meinen die Experten der Commerzbank.

Im Verlauf hatten in Wien vor allem starke Bankaktien den ATX nach oben gezogen, diese büßten aber ihre Verlaufsgewinne zum Handelsende hin großteils wieder ein. So blieb bei Raiffeisen International letztlich ein Plus von 0,60 Prozent stehen. Das Institut hatte Zahlen vorgelegt und demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Auch operativ waren die Ergebnisse rückläufig. Bei den Branchenkollegen Erste Group (plus 0,60) und BAWAG (plus 0,79 Prozent) ging es ebenfalls bergauf, aber auch sie kamen von den Tageshöchstständen deutlich zurück.

Enttäuschende Nachrichten meldete FACC. Der Flugzeugausrüster hat seinen Ausblick gesenkt. Wurde für das gesamte Geschäftsjahr 2020 im November noch ein Umsatz zwischen 500 Mio. und 520 Mio. Euro sowie ein Betriebsverlust (EBIT) in einer Bandbreite von 55 Mio. bis 65 Mio. Euro erwartet, so ist es nun ein etwas höherer Umsatz von circa 526 Mio. Euro, aber auch ein deutlich höherer operativer Verlust in einem Bereich von voraussichtlich 67 Mio. bis 75 Mio. Euro. Die Aktien rutschten in Reaktion um 5,93 Prozent ab.

Ebenfalls tiefer schlossen Post-Aktien und verloren 0,28 Prozent. Das Unternehmen hat seine Anteile an der Wiener Transaktionsdruckerei D2D von 70 auf 100 Prozent aufgestockt und hat dort damit das alleinige Sagen. OMV-Papiere profitierten von einem freundlichen Analystenkommentar und legten um 0,85 Prozent zu. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns von 47,5 auf 45 Euro gesenkt, nachdem dieser am Vortag seine Jahreszahlen für 2020 veröffentlicht hatte. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde bestätigt.

Versicherer schlossen uneinheitlich. Vienna Insurance Group gingen um 0,69 Prozent fester aus dem Handel, Uniqa dagegen büßten 0,61 Prozent ein. Am Nachmittag wurde bekannt, dass das Ergebnis vor Steuern (EGT) und das Konzerneigenkapital der Uniqa durch Wertminderungen in Bulgarien und Rumänien für das Jahr 2019 nachträglich in der Höhe von 54,6 Mio. Euro belastet werden.