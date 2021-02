Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,39 Prozent

Heimischer Aktienmarkt nimmt nach Vortagesverlusten wieder Fahrt auf - Telekom Austria-Aktien nach Zahlenvorlage klar im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit befestigter Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit plus 0,39 Prozent bei 3.011,32 Punkten. Der heimische Aktienmarkt nimmt nach den Vortagesverlusten damit wieder seinen Aufwärtsschub auf und steht bereits vor seinem 7. Gewinntag in acht Sitzungen.

Mit einer Zahlenvorlage rückte die Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie des Telekomkonzerns reagierte in den ersten Handelsminuten mit einem klaren Plus von 2,5 Prozent. Der teilstaatliche Telekomkonzern konnte im Jahr 2020 bei stagnierendem Umsatz das Ergebnis leicht steigern.

Klar höher zeigten sich auch die voestalpine-Titel mit einem Kursanstieg in Höhe von 2,4 Prozent. Die BAWAG-Papiere verteuerten sich um 2,3 Prozent. Beide Unternehmen hatten am Dienstag Geschäftsergebnisse präsentiert.