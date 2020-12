Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,63 Prozent

Positive europäische Anlegerstimmung nach fortgesetzten Rekordkurs an der Wall Street

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag befestigt aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.20 Uhr um 0,63 Prozent auf 2.652,03 Punkte. Der am Vorabend fortgesetzte Rekordkurs an der Wall Street sorgt europaweit für eine positive Anlegerstimmung.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank und erhöhte jeweils ihre Kursziele für die Aktien vom Verbund und OMV auf 68 bzw. 38 Euro. Beide Titel werden auch weiterhin mit "Buy" zum kaufen empfohlen. Die Verbund-Titel reagierten mit plus 0,3 Prozent auf 59,05 Euro und bei der OMV-Aktie gab es einen Kursgewinn in Höhe von 1,5 Prozent auf 32,62 Euro zu sehen.